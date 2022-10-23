Гогниев про 0:5: «Спартак» не удивил, победил заслуженно. «Химки» провалились, не делаем то, что планировали»

Главный тренер «Химок подвел итоги матча со «Спартаком» (0:5) в Мир .

«Хорошая игра. «Спартак» заслуженно победил. Хотим навязывать свой футбол, но не совсем получается. Скорости совсем другие. Держимся, будем работать.

В первом тайме владели больше мячом. Старались изменить игру тактически. Было много подходов. Но это психологическое состояние, скорость принятия решений – все это влияет.

Сегодня команда провалилась. Есть ошибки. Выходим на игру и не делаем то, что планировали. Идеи не воплощаются, результат хромает, плохой психологический фон. Я, как тренер, очень зол, смотрю каждый день матчи каждой команды.

Соперник не удивил. Хотя, конечно, он всех удивляет уровнем мастерства.

Очень важна психология. Никак не можем добиться того, что нужно, забыть все, что было. Очень большое давление на команду, его надо отодвинуть в сторону. Ребята психологически зажаты. Только победы могут разжать, придать уверенности», – сказал Гогниев.