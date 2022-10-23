«Абаскаль может «Барселону» или сборную Испании возглавить в будущем. Он повторит судьбу Эмери и добьется успехов в мировом футболе». Рианчо про тренера «Спартака»

считает главного тренера готовым к Ла Лиге.

«Абаскаль после успеха в «Спартаке» пойдет на повышение. Испанская тренерская школа – лучшая в мире. Он молодой и талантливый специалист. Думаю, Гильермо повторит судьбу Эмери и добьется больших успехов в мировом футболе.

Абаскаль запросто может возглавить «Барселону» или сборную в будущем. Он готов для любого европейского топ-клуба. Сейчас большой спрос на молодых и амбициозных тренеров, перед ним все дороги открыты», – сказал бывший тренер «Спартака».