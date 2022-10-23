Гризманн забил прямым ударом с углового. У него 3 гола и 2 ассиста в 4 последних матчах Ла Лиги

Антуан Гризманн забил прямым ударом с углового.

Случилось это на 54-й минуте матча 11-го тура Ла Лиги с «Бетисом». Кроме того, на 71-й минуте форвард «Атлетико» сделал дубль, но уже с игры.

Стоит отметить, что в последних матчах Ла Лиги у француза 3 гола и 2 голевых паса. Во всех случаях он выходил в стартовом составе.

Примечательно также, «Атлетико» забил два гола после двух ударов в створ.