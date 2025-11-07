Андрей Аршавин: «У «Спартака» какие-то позиции плюс-минус сильнее «Зенита», но в целом – нет. У петербуржцев состав лучше»

Андрей Аршавин: Состав «Зенита» лучше, чем у «Спартака».

Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин высказался о выступлении «Спартака» в нынешнем сезоне Мир РПЛ.

На данный момент команда тренера Деяна Станковича набрала 22 очка в 14 матчах и занимает 6-е место в таблице чемпионата.

– Игра у «Спартака » нестабильная, результат, соответственно, тоже. Но это такой «Спартак».

– Некоторые эксперты считают, что у москвичей состав сильнее, чем у «Зенита».

– Плюс‑минус какие‑то позиции сильнее, но в целом – нет. У «Зенита» состав лучше.

– «Спартак» войдет в тройку в чемпионате?

– Многое может измениться в зимнее трансферное окно, кто как усилит состав или, наоборот, кто кого потеряет, – сказал Андрей Аршавин .