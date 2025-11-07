Маркао: «Спартак» занимает слишком низкое место, нужно что-то менять. Для руководства проще уволить тренера, чем возиться с командой»
Экс-игрок «Спартака» Маркао: проще уволить тренера, чем возиться с командой.
Бывший форвард «Спартака» Маркао оценил ситуацию в команде.
«Спартак» занимает слишком низкое для себя место, и нужно что-то менять. На самом деле не всегда главным виновником является тренер, но правда в том, что для руководства проще уволить главного тренера, чем возиться с командой и искать какие-то другие причины», – сказал Маркао.
Опубликовано: Sports
Источник: «Евро-Футбол.Ру»
