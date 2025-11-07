  • Спортс
  • Егор Титов: «Станкович может доработать до зимы, ни один тренер не согласится прийти за 3-4 матча до перерыва. Пока «Спартак» показывает хороший футбол»
Егор Титов: «Станкович может доработать до зимы, ни один тренер не согласится прийти за 3-4 матча до перерыва. Пока «Спартак» показывает хороший футбол»

Титов: Станкович может доработать до зимы.

Экс-капитан «Спартака» Егор Титов не исключил, что Деян Станкович доработает до зимней паузы в Мир РПЛ.

Ранее в первом четвертьфинале плей-офф Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Спартак» обыграл «Локомотив» (3:1).

– Игра этого «Спартака» напомнила вам чем-то команду 90-х? И почему нельзя играть в чемпионате так же, как сегодня против «Локомотива»?

– Некорректно сравнивать «Спартак» 90-х и нынешний. Мы тогда играли с российскими футболистами, поэтому даже не хотел бы вдаваться в детали. Могу сказать лишь одно. Можно, наоборот, задать вопрос – почему матч с «Краснодаром», особенно первый тайм, получился провальным? Но сегодня меня удивил «Локомотив». До красивого гола Батракова на поле, по сути, была одна команда.

«Спартак» был хорош, победил при своих болельщиках. Но нужно отдать должное Трибуне В, которая напомнила времена, когда еще фанаты были чаще на стадионе. Их, конечно, не хватает. Сегодня еще раз стало очевидно: с фанатами – это один «Спартак», без них – совсем другой.

– После такой игры увольнение Станковича выглядело бы странно. Наверное, он обеспечил себе определенную неприкосновенность на пару туров вперед?

– До зимней паузы никаких изменений может не быть. Нужно понимать, что ни один тренер не согласится прийти, когда осталось три-четыре матча до перерыва. У нас, наверное, самая длинная пауза из всех чемпионатов. Так что Станкович может доработать до зимы.

Если команда продолжит играть в таком духе – прекрасно. Но мы помним прошлую осень. Тогда перед паузой все говорили, что лучше играть, чем ждать. А потом оказалось, что «Спартак» зимой и «Спартак» весной – это две разные команды. Потеряли много очков и, к сожалению, выпали из чемпионской гонки.

Если сейчас все повторится, значит, выводы очевидны. Но пока команда показывает хороший футбол, хотелось бы, чтобы это продолжалось. Календарь впереди сложный: «Ахмат», ЦСКА, «Динамо», «Балтика», ответный матч с «Локомотивом». Каждый матч – как кубковый. Звучит банально, но это так. Для Станковича уж точно, – сказал Титов.

Опубликовано: Sports
Источник: Metaratings.ru
