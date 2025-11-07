Бабаев о средней посещаемости в РПЛ: «Цифра 18 тысяч зрителей вполне достижима за 5 лет. Главное, чтобы новых вызовов не было»

Бабаев: РПЛ реально дорасти до средней посещаемости 18 тысяч зрителей за 5 лет.

Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев считает, что средняя посещаемость матчей Мир РПЛ сможет достигнуть отметки в 18 тысяч человек.

«Если не будет новых вызовов, к этому есть все предпосылки. Горизонт планирования в наше время достаточно ограничен. Но вы видели из презентации как моей, так и коллег из «Зенита», что есть рост посещаемости.

За оставшиеся пять лет вполне достижима цифра 18 тысяч человек даже с учетом нынешних реалий. Главное, чтобы никаких новых вызовов не было, — сказал Бабаев в кулуарах форума «Россия – спортивная держава».