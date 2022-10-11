Гризманн об «Атлетико». «Хотел остаться в клубе, который любит меня»

высказался о возвращении в на постоянной основе.

Мадридский клуб выкупил форварда у «Барселоны» за 18+6 миллионов евро. С прошлого сезона Гризманн выступал за «Атлетико» на правах аренды.

«Я сделал все, что мог, чтобы остаться здесь. Это было единственное, чего я хотел, – остаться в клубе, который любит меня.

Благодаря Симеоне я вышел на максимальный для себя уровень. Я испытываю к нему большое уважение. Для меня большая честь полностью выкладываться ради него», – сказал француз.