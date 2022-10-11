«Барса» за 18+6 млн евро продала Гризманна «Атлетико» и получит до 40 млн в случае его перепродажи

Названа сумма трансфера из «Барселоны» в «Атлетико».

Мадридский клуб вчера выкупил 31-летнего француза у каталонцев и заключил с ним контракт до лета 2026 года.

Как сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на El Partidazo de COPE, «Барса» гарантированно получит 18 миллионов евро за форварда сборной Франции.

В сделку включены бонусы для сине-гранатовых на 6 млн евро: 2 – если «Атлетико» попадет в Лигу чемпионов в следующем сезоне, еще 2 – если выйдет в 1/4 финала ЛЧ, еще 2 – если выиграет любой трофей.

Кроме того, если «Атлетико» продаст Гризманна, вся сумма сверх 18 млн евро, но не больше 40 млн, достанется «Барсе».

С лета прошлого года Антуан играл за «Атлетико» на правах аренды. В этом сезоне клуб почти не выпускал его в стартовом составе, чтобы не выкупать у «Барселоны» за 40 млн евро по окончании сезона.

Напомним, что «Барса» покупала француза у «Атлетико» за 120 млн евро. Подробная статистика Гризманна – здесь.

«Атлетико» все же выкупил Гризманна у «Барсы» – но не за 40 млн евро. Больше никаких появлений после 60-й минуты