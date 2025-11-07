Министр просвещения РФ Кравцов: «У «Спартака» есть воля, желание побеждать, командный дух. Это важно сохранить, идти до конца»

Министр просвещения РФ: «Спартаку» важно сохранить волю и желание побеждать.

Министр просвещения РФ считает, что у «Спартака » есть воля, желание побеждать и командный дух.

«Мы хотим, чтобы игра была лучше. Но у команды есть воля, желание побеждать, командный дух. Это важно сохранить, идти до конца», — сказал Сергей Кравцов.

После 14 туров «Спартак» занимает РПЛ 6-е место.

В четверг красно-белые обыграли «Локомотив» (3:1) в первом матче 1/4 финала Фонбет Кубка России в Пути РПЛ.