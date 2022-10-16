Гризманн извинился за переход из «Атлетико» в «Барсу» в 2019-м: «Буду отдавать все силы команде»

извинился перед фанатами за переход в «Барселону» в 2019 году.

«Прошу прощения. Я знаю, что люди хотят услышать это от меня. Прошу прощения за ту боль, которую я, возможно, причинил людям. Но больше всего я прошу прощения на поле, отдавая все силы команде в такие вечера. Мы на правильном пути», – сказал француз.

Напомним, Гризманн выступал за «Атлетико» в 2014-2019 годах, затем он ушел в «Барселону» за 120 млн евро. В 2021 году «Атлетико» арендовал француза у «Барсы», а недавно согласовал обратный выкуп за 20+4 млн евро.