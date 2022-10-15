Гризманн прервал серию из 9 матчей без голов, забив сотый гол за «Атлетико» в Ла Лиге. Он больше не выходит после 60-й минуты

прервал серию из 9 матчей без голов за и сборную.

Француз в субботу поразил ворота «Атлетика» в 9-м туре Ла Лиги. До этого Гризманн забивал 7 сентября – в ворота «Порту» (2:1) в Лиге чемпионов.

Кроме того, гол «Атлетику» стал для Гризманна сотым в чемпионате за «Атлетико». Он стал шестым игроком, кому покорилась эта отметка.

Стоит также отметить, что уже 4 матча подряд за «Атлетико» француз выходит в стартовом составе. До этого он в основном появлялся после 60-й минуты – считалось, что это из-за разногласий по сумме выкупа у «Барселоны». Недавно клубы уладили разногласия.