Гризманн прервал серию из 9 матчей без голов, забив сотый гол за «Атлетико» в Ла Лиге. Он больше не выходит после 60-й минуты
Антуан Гризманн прервал серию из 9 матчей без голов за «Атлетико» и сборную.
Француз в субботу поразил ворота «Атлетика» в 9-м туре Ла Лиги. До этого Гризманн забивал 7 сентября – в ворота «Порту» (2:1) в Лиге чемпионов.
Кроме того, гол «Атлетику» стал для Гризманна сотым в чемпионате Испании за «Атлетико». Он стал шестым игроком, кому покорилась эта отметка.
Стоит также отметить, что уже 4 матча подряд за «Атлетико» француз выходит в стартовом составе. До этого он в основном появлялся после 60-й минуты – считалось, что это из-за разногласий по сумме выкупа у «Барселоны». Недавно клубы уладили разногласия.
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