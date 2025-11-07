«Завоюем то, что по праву наше». Жена Рафиньи призвала поддержать мужа в голосовании The Best от ФИФА
Жена Рафиньи призвала поддержать мужа в голосовании The Best от ФИФА.
7 ноября ФИФА объявила 11 номинантов на награду лучшему футболисту мира в 2025 году. Рафинья – в их числе. На первом этапе в голосовании за лучших игроков могут поучаствовать болельщики.
«Завоюем то, что по праву наше», – с таким призывом Наталия Родригес Беллоли опубликовала ссылку на голосование.
Источник: соцсети Наталии Родригес Беллоли
