«Завоюем то, что по праву наше». Жена Рафиньи призвала поддержать мужа в голосовании The Best от ФИФА

Жена Рафиньи призвала поддержать мужа в голосовании The Best от ФИФА.

7 ноября ФИФА объявила 11 номинантов на награду лучшему футболисту мира в 2025 году. Рафинья – в их числе. На первом этапе в голосовании за лучших игроков могут поучаствовать болельщики.

«Завоюем то, что по праву наше», – с таким призывом Наталия Родригес Беллоли опубликовала ссылку на голосование.