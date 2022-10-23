Лапорта о шансах «Барсы» в ЛЧ: «Как знать... Не стоит себя обманывать, команда строится»

оценил шансы «Барселоны» в Лиге чемпионов.

«Как знать... Давайте не будем обманывать себя, у нас есть команда, которая строится», – сказал президент «Барселоны».

После четырех туров Лиги чемпионов «Барса» занимает 3-е место, набрав 4 очка. Выше идут «Интер» (7 баллов) и «Бавария» (12).

Если «Интер» в среду обыграет чешскую «Викторию», каталонцы утратят шансы на 1/8 финала Лиги чемпионов.

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