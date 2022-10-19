Президент RFEF обсудил с Лапортой его визит в судейскую: «Он знает, что это неправильно»
Луис Рубиалес провел беседу с Жоаном Лапортой по поводу его визита в судейскую.
Президент «Барселоны» зашел в комнату судей после матча 9-го тура Ла Лиги против «Реала» (1:3). Он хотел получить объяснения по поводу неназначенного пенальти за падение Роберта Левандовского в штрафной после контакта с Дани Карвахалем на 75-й минуте матча, а также из-за пенальти за фол Эрика Гарсии на Родриго в концовке игры.
«Президенты клубов действительно связываются со мной по поводу жалоб на ВАР.
Я говорил вчера с Лапортой, он понимает, что неправильно заходить в судейскую комнату.
Я считаю это неправильным, о чем и сказал ему», – заявил президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF).
Матч «Реал» – «Барселона» обслуживала бригада арбитров под руководством Хосе Марии Санчеса Мартинеса.
Ранее стало известно, что Лапорта будет оштрафован на 602 евро.
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