Президент RFEF обсудил с Лапортой его визит в судейскую: «Он знает, что это неправильно»

провел беседу с по поводу его визита в судейскую.

Президент «Барселоны» зашел в комнату судей после матча 9-го тура Ла Лиги против «Реала» (1:3). Он хотел получить объяснения по поводу неназначенного пенальти за падение Роберта Левандовского в штрафной после контакта с на 75-й минуте матча, а также из-за пенальти за фол на Родриго в концовке игры.

«Президенты клубов действительно связываются со мной по поводу жалоб на ВАР.

Я говорил вчера с Лапортой, он понимает, что неправильно заходить в судейскую комнату.

Я считаю это неправильным, о чем и сказал ему», – заявил президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF).

Матч – обслуживала бригада арбитров под руководством .

Ранее стало известно, что Лапорта будет оштрафован на 602 евро.