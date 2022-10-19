оштрафован по итогам матча с .

После игры 9-го тура (1:3) президент «Барселоны» зашел в судейскую комнату. Он хотел получить объяснения по поводу неназначенного пенальти за падение Роберта Левандовского в штрафной после контакта с Дани Карвахалем на 75-й минуте матча, а также из-за пенальти за фол Эрика Гарсии на Родриго в концовке игры.

Дисциплинарный комитет принял решение оштрафовать Лапорту на 150 евро. Ранее сообщалось, что сумма штрафа может составить 602 евро – это обычное наказание за нарушение подобного рода, если оно происходит в первый раз.

Отмечается, что нарушение 133-го пункта дисциплинарного кодекса также может наказываться дисквалификацией на срок до двух месяцев или отстранением как минимум на два матча.

Матч «Реал» – «Барселона» обслуживала бригада арбитров под руководством Хосе Марии Санчеса Мартинеса.