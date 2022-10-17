будет оштрафован по итогам матча с .

Напомним, после игры 9-го тура (1:3) президент «Барселоны» зашел в судейскую комнату. Он хотел получить объяснения по поводу неназначенного пенальти за падение Роберта Левандовского в штрафной после контакта с Дани Карвахалем на 75-й минуте матча, а также из-за пенальти за фол Эрика Гарсии на Родриго в концовке игры.

Вероятно, Лапорта будет оштрафован на 602 евро – это обычное наказание за нарушение подобного рода, если оно происходит в первый раз.

Матч «Реал» – обслуживала бригада арбитров под руководством .

Босс «Барсы» ходил в судейскую после класико. Зол, что один пенальти дали, а другой – нет