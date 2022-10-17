Лапорту оштрафуют на 602 евро за заход в судейскую после матча с «Реалом»

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига судьи Жоан Лапорта Хосе Мария Санчес Мартинес деньги Футбол

Жоан Лапорта будет оштрафован по итогам матча с «Реалом»

Напомним, после игры 9-го тура Ла Лиги (1:3) президент «Барселоны» зашел в судейскую комнату. Он хотел получить объяснения по поводу неназначенного пенальти за падение Роберта Левандовского в штрафной после контакта с Дани Карвахалем на 75-й минуте матча, а также из-за пенальти за фол Эрика Гарсии на Родриго в концовке игры.

Вероятно, Лапорта будет оштрафован на 602 евро – это обычное наказание за нарушение подобного рода, если оно происходит в первый раз.

Матч «Реал» – «Барселона» обслуживала бригада арбитров под руководством Хосе Марии Санчеса Мартинеса

Босс «Барсы» ходил в судейскую после класико. Зол, что один пенальти дали, а другой – нет  

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные