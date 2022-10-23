Хави: «Дембеле уникален. Он должен пытаться обводить, даже если теряет мячи»
Тренер «Барселоны» Хави объяснил, почему считает Усмана Дембеле уникальным игроком.
«Возможно, мы не так часто получаем свободные зоны, в которые он может ворваться. У Дембеле уникальный талант. Усман должен пытаться обводить в финальной трети, даже если теряет мячи.
Этот игрок отличается от остальных, он уникален. Он должен пытаться, идти в дриблинг и навешивать», – сказал Хави.
В этом сезоне 25-летний вингер забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи в 14 матчах за «Барселону» во всех турнирах. Его полная статистика доступна здесь.
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