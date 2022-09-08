Хави: «Дембеле играет один в один на уровне лучшего Неймара»

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Тренер «Барселоны» Хави сравнил вингера Усмана Дембеле с Неймаром.

Во вчерашнем матче группового этапа Лиги чемпионов между «Барсой» и пльзеньской «Викторией» вингер сделал две голевые передачи.

«Он счастлив. Усман получает удовольствие и чувствует радость, а это важно и для меня, и для команды. Он делает разницу – ассистирует партнерам и забивает. У него хороший период.

Я не хочу бросаться словами, но Дембеле играет один в один на уровне лучшего Неймара. Усману нужно играть чуть более дерзко – чаще бить по воротам и забивать голы.

Усман – хороший парень. Ему нужно извлекать пользу из этих характеристик. Он здесь, чтобы делать разницу, и он ее делает», – сказал Хави.

В этом сезоне 25-летний футболист забил 1 гол и отдал 4 результативные передачи в 5 матчах за «Барсу». Его статистику можно изучить здесь.

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