Хави о матче с «Баварией»: «Мне все говорят, что пенальти на Дембеле был»

прокомментировал ситуацию с неназначенным пенальти в ворота «Баварии».

проиграла со счетом 0:2 во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.

В первом тайме при счете 0:0 защитник мюнхенцев , вероятно, задел коленом в штрафной вингера каталонцев .

Француз оказался на газоне, но арбитр из Нидерландов Данни Маккели не назначил одиннадцатиметровый, сигнала из комнаты ВАР также не было.

«Мне все говорят, что пенальти на Дембеле был. Но не более того. Сказывалось напряжение матча. Я никогда не говорю о рефери. Считаю, что мы провели очень хорошую игру», – сказал главный тренер каталонского клуба.

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