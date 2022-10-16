Хави и 10 игроков «Барсы» получили по одной звезде от Marca за класико, Левандовски – без оценки. Вальверде, Кроосу и Милитао дали 3 звезды

Игроки «Барселоны» получили низкие оценки за поражение от (1:3).

Marca выставила оценки тренерам и игрокам обеих команд. Три звезды – наивысшая оценка, одна – низшая, прочерк – если игрок или тренер никак не проявил себя.

Самую высокую оценку в составе каталонцев получил Ансу Фати – 2 звезды. Главный тренер , вратарь Марк-Андре тер Стеген, хавбек Педри и еще 8 игроков «блауграны» получили по одной звезде.

Эрик Гарсия, Серджи Бускетс, и получили прочерк.

В составе «Реала» 3 звезды получили Эдер Милитао, и Федерико Вальверде. Работа тренера «Мадрида» Карло Анчелотти была оценена на 2 звезды.

Изображение: marca.com

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