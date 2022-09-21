Усман Дембеле: «Я потратил впустую 5 лет – был молод, как и любой человек. При Кумане все изменилось»

Вингер «Барселоны» считает, что потратил 5 лет карьеры впустую.

«Я был молод, как и любой другой человек. Я мог сходить куда-то. Но этого было не так много. Не то, что вы себе представляете.

Я постоянно травмировал заднюю поверхность бедра. Чтобы этого не происходило, нужно было работать. Мне постоянно говорили: «Если ты не будешь работать, то начнется стагнация. Ты навредишь себе, если не станешь сильнее».

А потом, при Кумане, все резко изменилось. С Хави стало еще лучше. С тех пор у меня не было травм – я скрестил пальцы. Мы продолжим работать, и все будет хорошо. Я отлично чувствую себя в «Барселоне». Я ощущаю, что вся команда и весь клуб уверены во мне.

Я потратил пять лет впустую, но теперь все говорят о футболе, и это гораздо лучше», – сказал Дембеле.