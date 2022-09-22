Усман Дембеле: «Мечтал играть за «Барсу». Я и не думал об уходе – в декабре сказал Хави, что подпишу контракт»

сказал, что никогда не думал об уходе из «Барселоны».

– Я ощущал такую уверенность Хави, что должен был остаться. Он уверен во мне. Я хорошо чувствую себя в раздевалке, среди большого количества молодых игроков. Я уже шесть лет в «Барсе», и я чувствую себя здесь хорошо.

– Вы всегда хотели остаться?

– Я всегда говорил Хави, что хочу остаться в клубе. А все остальное – это переговоры, вопросы по контракту. Я и не думал об уходе.

Помню, что в декабре мы с Хави встретились, и я сказал ему, что подпишу новый контракт с «Барсой». Потом случилось то, что случилось, но я всегда говорил, что хочу остаться в «Барсе». Мне хорошо в клубе.

Я всегда мечтал играть за «Барселону». Сейчас я воплощаю свою мечту. Я очень счастлив, – сказал вингер.

Напомним, минувшим летом Дембеле мог уйти из «Барселоны» бесплатно. Он подписал новый контракт с клубом, уже находясь в статусе свободного агента.