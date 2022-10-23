Глава «Локо» Нагорных после 1:3 с «Динамо»: «Ребята стараются, но не получается добиваться результата. Нужно узнать причины»

Председатель совета директоров «Локомотива» оценил поражение от «Динамо» (1:3).

— Тренерский штаб разберет игру. В клубе предстоит проделать большую работу. Перед «Локомотивом» традиционно стоят высокие задачи. В этом году команда находится не на своем месте.

— Что можете сказать о состоянии «Локомотива», в котором вы его приняли?

— Впереди много работы. Мы сегодня увидели команду на поле. Будем делать выводы, в том числе по эмоциональной готовности. Ребята стараются, играют с самоотдачей, но не получается добиваться результата. Нужно узнать причины, – сказал Юрий Нагорных.

После 14 матчей занимает в таблице Мир 14-е место.

Кошмар «Локомотива»: лишь 3 удара против «Динамо», 6 касаний в чужой штрафной, полный провал на стандартах