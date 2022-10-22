Камано о 14-м месте «Локо»: «Это ни о чем не говорит. Команда не распадется. Будем выбираться из этой ситуации»

прокомментировал поражение от «Динамо» (1:3) в 14-м туре Мир .

– У сегодня 3 удара в створ. Как так получилось?

– Тем не менее, мы забили один гол. Мы, естественно, расстроены результатом. Одной из установок на игру было слаженно войти в игру.

Рад, что мне удалось это сделать. После того, как команда забила мяч, мы играли компактно. Но в какой-то момент игра наша разладилась. «Динамо» этим воспользовалось.

– Как оцените турнирное положение «Локомотива»?

– Ситуация в таблице очень тяжелая. Но это ни о чем не говорит. Команда не распадется, не расклеится. Мы будем уверенно выходить из этого положения от игры к игре. Будем выбираться из этой ситуации, – сказал хавбек «Локомотива».

«Локомотив» занимает 14-е место в таблице чемпионата, набрав 12 очков.