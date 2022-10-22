Сергей Юран: «Кокорин – одаренный футболист. Процентов 35 таланта он не раскрыл»

считает, что не раскрыл талант.

«Кокорин – одаренный футболист. Процентов 35 своего таланта он не раскрыл. Я в этом убежден. Сложно сказать в чем причина.

Жалко смотреть, когда у парня есть все, чтобы играть в серьезном европейском клубе, а он, к сожалению, оказывается на Кипре.

Кокорин на Кипре доигрывает? А что, в 31 он раскрыться может? 31 год это в ближе к закату. Время упущено», – сказал Юран.