«Динамо» сыграет в черной форме с «Локо» в честь дня рождения Яшина
«Динамо» сыграет с «Локомотивом» в специальной форме.
В матче 14-го тура Мир РПЛ бело-голубые выступят в черной форме, которая приурочена ко дню рождения бывшего вратаря клуба и сборной СССР Льва Яшина.
«🔥Стиль Яшина – стиль команды🤩.
В честь дня рождения Льва Ивановича динамовцы сыграют против «Локомотива» в специальной черной форме ⚫️.
Комплект создан в знак уважения лучшему голкиперу ХХ века, получившему во время своей карьеры прозвище «Черный паук» – отчасти из-за темного вратарского свитера 🕷.
Только посмотри, как это красиво 😍🔝», – говорится в заявлении клуба.
Яшин родился 22 октября 1929 года, умер 20 марта 1990-го. Он единственный в истории футбола вратарь, получивший «Золотой мяч».
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 19:00 по московскому времени. На сайте будет доступна и видеотрансляция игры.
Фото: телеграм-канал «Динамо»
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