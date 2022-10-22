«Динамо» сыграет в черной форме с «Локо» в честь дня рождения Яшина

«Динамо» сыграет с «Локомотивом» в специальной форме.

В матче 14-го тура Мир бело-голубые выступят в черной форме, которая приурочена ко дню рождения бывшего вратаря клуба и сборной СССР Льва Яшина.

«🔥Стиль Яшина – стиль команды🤩.

В честь дня рождения Льва Ивановича динамовцы сыграют против в специальной черной форме ⚫️.

Комплект создан в знак уважения лучшему голкиперу ХХ века, получившему во время своей карьеры прозвище «Черный паук» – отчасти из-за темного вратарского свитера 🕷.

Только посмотри, как это красиво 😍🔝», – говорится в заявлении клуба.

Яшин родился 22 октября 1929 года, умер 20 марта 1990-го. Он единственный в истории футбола вратарь, получивший «Золотой мяч».

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 19:00 по московскому времени. На сайте будет доступна и видеотрансляция игры.

Фото: телеграм-канал «Динамо»