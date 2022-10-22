Тен Хаг об уходе Роналду из «МЮ» зимой: «Это спекуляции. Я рассчитываю на Криштиану»
Эрик тен Хаг высказался о будущем Криштиану Роналду.
Напомним, главный тренер «Манчестер Юнайтед» решил не включать португальца в состав на матч с «Челси» после того, как Роналду покинул «Олд Траффорд», не дожидаясь завершения матча с «Тоттенхэмом».
Позже появилась информация о том, что форвард может покинуть клуб в зимнее трансферное окно.
«Это [переход Роналду в другой клуб в январе] – спекуляции. Я рассчитываю на Криштиану. Так что в данный момент это не обсуждается».
О том, что Роналду не должен играть за «Манчестер Юнайтед», поскольку дважды покинул стадион до окончания матча
«Я думаю, все понимают, что оба случая неприемлемы, именно поэтому он пропустит несколько дней.
Нет, [он пропустит] следующую игру, а затем мы продолжим [работать вместе]. Я открыт к этому.
В заявлении мы сказали, что Криштиану остается важной частью команды, и я рассчитываю на него до конца сезона. Мы хотим реализовать наши амбиции», – сказал тен Хаг.
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