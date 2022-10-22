Аршавин о возможной повестке: «Я бегать точно не буду. Пошел бы в военкомат»

не будет уклоняться в случае получения повестки.

– недавно пришла повестка, и он сходил в военкомат. Если бы вам вдруг пришла повестка (допустим, для уточнения данных) – как бы вы поступили?

– Пошел бы в военкомат. Я знаю, что некоторые уехали, убежали – я бегать точно не буду, – сказал бывший капитан сборной России, а сейчас заместитель генерального директора по спортивному развитию.