Аршавин о возможной повестке: «Я бегать точно не буду. Пошел бы в военкомат»

Теги Зенит Андрей Аршавин Динияр Билялетдинов премьер-лига Россия Политика Футбол

Андрей Аршавин не будет уклоняться в случае получения повестки.

Динияру Билялетдинову недавно пришла повестка, и он сходил в военкомат. Если бы вам вдруг пришла повестка (допустим, для уточнения данных) – как бы вы поступили?

– Пошел бы в военкомат. Я знаю, что некоторые уехали, убежали – я бегать точно не буду, – сказал бывший капитан сборной России, а сейчас заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию.

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