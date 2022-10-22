«Мбаппе, Неймар, Холанд». Тройка фаворитов «Золотого мяча»-2023 от Аршавина
Андрей Аршавин назвал тройку фаворитов в борьбе за следующий «Золотой мяч».
– Ваш прогноз – кто выиграет следующий «Золотой мяч»? Холанд?
– Он будет одним из претендентов. Думаю, расклад такой: Мбаппе, Неймар, Холанд, – сказал заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию.
В этом году приз достался форварду «Реала» Кариму Бензема.
Насколько убедителен «Золотой мяч» Бензема? Считаем отрыв и сравниваем с парой Месси-Роналду
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