FA не будет расследовать слова Клоппа о «Ман Сити». «Горожане» считали высказывания тренера «Ливерпуля» «граничащими с ксенофобией»

Футбольная ассоциация Англии не будет расследовать слова о «Манчестер Сити».

Напомним, представителей горожан возмутили высказывания главного тренера на пресс-конференции перед матчем этих команд. Они посчитали, что слова немца были «на грани ксенофобии».

Однако представители ассоциации Англии (FA) не нашли причин для начала дисциплинарного расследования. Тем не менее они рассмотрят эпизод с удалением тренера в игре против «Сити» – он получил красную карточку за выкрики в адрес бокового судьи.

Клопп не считает слова о «Ман Сити» ксенофобскими: «Ненавидел бы себя, будь у меня такие взгляды»