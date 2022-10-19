Габриэль Агбонлахор: «Клоппа расстраивает хорошая игра Холанда и не настолько хорошая – Нуньеса»
Габриэль Агбонлахор высказался об игре форварда Дарвина Нуньеса за «Ливерпуль».
«Взгляните на Клоппа: он, возможно, расстроен тем, насколько хорош Холанд.
«Ливерпуль» на протяжении трех-четырех последних сезонов боролся с «Манчестер Сити», шел с ним почти на равных. Летом Холанд перешел в «Ман Сити», а Нуньес – в «Ливерпуль». Не то чтобы «Сити» подписал больше игроков, чем «Ливерпуль».
Сейчас же я смотрю на команды и думаю о том, что Клоппа расстраивает хорошая игра Холанда и не настолько хорошая игра Нуньеса», – заявил экс-форвард «Астон Виллы».
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