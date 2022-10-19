Габриэль Агбонлахор: «Клоппа расстраивает хорошая игра Холанда и не настолько хорошая – Нуньеса»

высказался об игре форварда за .

«Взгляните на Клоппа: он, возможно, расстроен тем, насколько хорош Холанд.

«Ливерпуль» на протяжении трех-четырех последних сезонов боролся с «Манчестер Сити», шел с ним почти на равных. Летом Холанд перешел в , а Нуньес – в «Ливерпуль». Не то чтобы «Сити» подписал больше игроков, чем «Ливерпуль».

Сейчас же я смотрю на команды и думаю о том, что Клоппа расстраивает хорошая игра Холанда и не настолько хорошая игра Нуньеса», – заявил экс-форвард «Астон Виллы».

Оуэн про Холанда и Нуньеса: «В начале сезона мы обсуждали, кто забьет больше. Сейчас это смешит»