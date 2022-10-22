Джейми Каррагер: «Ман Сити» опустился до уровня идиотов в твиттере, обвинив Клоппа в ксенофобии. Они перешли грань»

раскритиковал за обвинения в ксенофобии.

Сообщалось, что представители «горожан» остались разочарованы словами главного тренера «Ливерпуля» о «Сити». Они посчитали, что некоторые его комментарии были «на грани ксенофобии».

«Зайдите в социальные сети и увидите, что обиды, выражаемые фанатами, токсичны и утомительны. У каждого клуба есть нежелательное меньшинство [фанатов], которое иногда подводит их, будь то участие в отвратительных скандированиях или бросание предметов на поле. Они не представляют всю фанатскую базу.

После игры, которая должна была отмечаться как лучшее, что может предложить Премьер-лига, [«Сити»] перешел грань, когда обвинил Юргена Клоппа в ксенофобии. Этим самым «Сити» опустился до уровня идиотов в твиттере», – написал бывший защитник в своей колонке.

Клопп не считает слова о «Ман Сити» ксенофобскими: «Ненавидел бы себя, будь у меня такие взгляды»