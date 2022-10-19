Клопп не считает слова о «Ман Сити» ксенофобскими: «Ненавидел бы себя, будь у меня такие взгляды»

не считает, что его слова о «Манчестер Сити» носили ксенофобский характер.

На пресс-конференции перед матчем главный тренер сказал: «С «Сити» никто не может конкурировать в плане денег. В мире есть три клуба, которые могут делать что хотят. «Ливерпуль» не может вести себя так, но это не проблема».

Сообщалось, что этими словами остались разочарованы в расположении «Ман Сити».

«В данном конкретном случае я вообще этого не чувствую. Я знаю себя. Мне нельзя приписать то, что находится за много миль от моего характера. Если бы я был человеком с такими взглядами – даже не могу вспомнить, как звучит это слово [ксенофобом] – я бы ненавидел себя.

Уже много раз мои высказывания неправильно понимали. Я знаю об этом, но такое происходит случайно. Иногда ты что-то говоришь, а потом думаешь: «Боже мой! Это же могут понять совсем неверно». Но это не тот случай. Он таким не был.

Конечно, не все из вас, журналистов, смотрят на это одинаково. Есть авторы, которые видят это иначе. Мы живем в открытом мире, конечно, у людей могут быть разные взгляды. Такова жизнь. Больше сказать мне нечего», – сказал Клопп.

Клопп о словах про «Ман Сити»: «Меня неправильно понимают не впервые. Не уверен, что мы должны быть лучшими друзьями с другими клубами»