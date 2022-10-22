Пеп Гвардиола: «Такое ощущение, что я верю в «Ливерпуль» больше, чем его тренер. Прошло лишь 10 туров – миллиард вещей еще может произойти»

считает, что он верит в «Ливерпуль» больше, чем .

Около двух недель назад главный тренер мерсисайдцев заявил, что «Ливерпуль» уже не участвует в чемпионской гонке .

«Такое ощущение, что я верю в больше, чем его тренер. Прошло лишь десять туров, впереди чемпионат мира и еще куча матчей, включая еврокубки, кубковые турниры, травмы…

Я уже говорил, что если бы оставалось 6-7 игр, то да [«Ливерпуль» выбыл из чемпионской гонки]. Но прошло лишь 10 туров – миллиард вещей еще может произойти», – сказал главный тренер .

После 10 матчей «Ливерпуль» занимает в АПЛ 7-е место, отставая от идущего вторым «Сити» на 7 очков.