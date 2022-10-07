Александр Мостовой: «Абаскаля многие хвалят. Он в готовой команде делает то, что любой человек в принципе должен делать»

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Александр Мостовой оценил работу тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Сейчас многие хвалят Абаскаля. А что он сделал? Пришел в готовую команду, и делает то, что любой человек в принципе должен делать.

Такое ощущение, что Абаскаль пришел и перевез с собой Промеса, Николсона, Соболева, Джикию. Он пришел в готовую команду с готовыми футболистами», – сказал бывший игрок «Спартака» и сборной России.

Абаскаль возглавил «Спартак» перед стартом сезона-2022/23. Команда сейчас занимает четвертое место в таблице Премьер-лиги, набрав 22 очка в 11 турах.

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