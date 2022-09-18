предположил, что в офисе тыкают в глобус.

Бывший полузащитник московского клуба дал свою оценку трансферу сенегальского нападающего , который не будет играть до декабря ввиду дисквалификации, и возможному назначению англичанина Пола Эшуорта на пост спортивного директора красно-белых.

«Мне кажется, в офисе «Спартака» стоит глобус. И люди крутят этот глобус. Потом останавливают, тыкают, говорят: «Давай отсюда! Давай отсюда!».

«Из какой страны? Давай из Швейцарии».

С глобусом играются», – сказал Мостовой в эфире передачи «Все на матч!».

Испанец Гильермо Абаскаль, занимающий пост главного тренера в «Спартаке», ранее работал в швейцарском «Базеле».