Александр Мостовой: «Что Абаскаль выстроил? Пришел в готовый «Спартак», получает удовольствие»

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Александр Мостовой раскритиковал Гильермо Абаскаля после поражения «Спартака».

Красно-белые уступили «Ростову» в 9-м туре Мир РПЛ (2:4). После этого матча «Спартак» с 16 очками идет на 5-м месте в турнирной таблице.

«Вряд ли на сегодняшнем результате сказались потери в полузащите. Я бы не сказал, что это основная причина поражения.

Мне интересно послушать тех, кто три тура назад кричал о том, как Абаскаль настроил команду, что-то выстроил.

А что он выстроил? Пришел в готовую команду, получает удовольствие, тащится от того, что здесь хорошо, потому что непонятно, где бы он был там», – сказал бывший полузащитник сборной России. 

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