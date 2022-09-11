Александр Мостовой: «Что Абаскаль выстроил? Пришел в готовый «Спартак», получает удовольствие»

раскритиковал после поражения .

Красно-белые уступили в 9-м туре Мир (2:4). После этого матча «Спартак» с 16 очками идет на 5-м месте в турнирной таблице.

«Вряд ли на сегодняшнем результате сказались потери в полузащите. Я бы не сказал, что это основная причина поражения.

Мне интересно послушать тех, кто три тура назад кричал о том, как Абаскаль настроил команду, что-то выстроил.

А что он выстроил? Пришел в готовую команду, получает удовольствие, тащится от того, что здесь хорошо, потому что непонятно, где бы он был там», – сказал бывший полузащитник сборной России.