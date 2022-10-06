Мостовой об Абаскале в «Спартаке»: «Попал в готовую команду с бюджетом, ничего особенного не делает. Пусть попробует занять 3-е место с «Уралом»

Теги Спартак премьер-лига Россия Александр Мостовой Урал Гильермо Абаскаль Футбол

Александр Мостовой не впечатлен работой Гильермо Абаскаля.

«Конечно, я не согласен, что Абаскаль – лучший тренер «Спартака» за последнее время. Ничего особенного и сверхъестественного он сейчас не делает.

Абаскаль пришел в готовую команду в ослабленном чемпионате. А как иначе-то? «Спартак» обязан быть в тройке по составу.

Он же не пришел в «Урал» или «Факел». Пусть попробует занять третье место с «Уралом». Вот тогда было бы супер, да. А так, он попал в готовую команду с бюджетом, деньгами и армией болельщиков.

Тем более в нашем чемпионате, не в Европе. Так что не стоит его перехваливать. Слишком рано для этого.

Почему про Абаскаля много говорят? Потому что он не играл в футбол. Его восхваляют люди, которые сами тоже не играли. А для нас, людей из мира футбола, его результат – не показатель», – сказал бывший полузащитник сборной России.

После 11 туров Мир РПЛ «Спартак» под руководством Абаскаля набрал 22 очка и занимает 4-е место в турнирной таблице. 

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