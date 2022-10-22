Лещук о 8-м месте «Динамо»: «На этой неделе был разговор. Хорошо, что тренерский штаб готов прислушиваться к игрокам»

Игорь Лещук рассказал о взаимоотношениях игроков «Динамо» с тренерским штабом.

После 13 туров бело-голубые занимают в таблице Мир РПЛ 8-е место.

— После неудачной серии внутри «Динамо» были какие-то жесткие разговоры на эту тему?

— Да, на этой неделе был разговор. Такой неожиданный, спонтанный, на теории он произошел. Несколько человек высказали какие-то моменты, что нужно где-то больше объяснять, где-то больше выкладываться…

— Это было в присутствии тренерского штаба?

— Да, с тренерским штабом. Все друг друга поняли, в позитивном ключе поговорили. Хорошо, что тренерский штаб тоже готов разговаривать спокойно и прислушиваться к игрокам.

В свою очередь мы должны делать все, чтобы тренера не подводить. Потому что хорошо, когда тренер слышит игроков и пытается нас понять.

— Вы инициировали этот разговор?

— Я вообще не участвовал в нем. Сидел, молчал.

— А кто тогда?

— Оставим это в нашей раздевалке. Просто был разговор. Несколько человек были инициаторами, – сказал вратарь «Динамо».