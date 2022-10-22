Лещук о 8-м месте «Динамо»: «На этой неделе был разговор. Хорошо, что тренерский штаб готов прислушиваться к игрокам»
Игорь Лещук рассказал о взаимоотношениях игроков «Динамо» с тренерским штабом.
После 13 туров бело-голубые занимают в таблице Мир РПЛ 8-е место.
— После неудачной серии внутри «Динамо» были какие-то жесткие разговоры на эту тему?
— Да, на этой неделе был разговор. Такой неожиданный, спонтанный, на теории он произошел. Несколько человек высказали какие-то моменты, что нужно где-то больше объяснять, где-то больше выкладываться…
— Это было в присутствии тренерского штаба?
— Да, с тренерским штабом. Все друг друга поняли, в позитивном ключе поговорили. Хорошо, что тренерский штаб тоже готов разговаривать спокойно и прислушиваться к игрокам.
В свою очередь мы должны делать все, чтобы тренера не подводить. Потому что хорошо, когда тренер слышит игроков и пытается нас понять.
— Вы инициировали этот разговор?
— Я вообще не участвовал в нем. Сидел, молчал.
— А кто тогда?
— Оставим это в нашей раздевалке. Просто был разговор. Несколько человек были инициаторами, – сказал вратарь «Динамо».
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