Йоканович о 3:1 с «Ростовом»: «Доволен качеством игры и результатом. «Динамо» играло комбинационно, показало хороший футбол»

Главный тренер подвел итоги матча с .

Московская команда одержала победу со счетом 3:1 в матче 4-го тура группового этапа Фонбет Кубка России.

– Доволен не только качеством игры, но результатом. Команда играла комбинационно, старалась вскрывать оборону не только комбинациями, но и передачами за спину. Рад, что удалось проявить лучшие качества.

– Вы сделали замену после того, как «Ростов» сравнял счет, и смогли перевернуть игру. Считаете это своей тренерской победой?

– Нет. Есть такое выражение: «проигрывает тренер, а выигрывает команда, игроки». До замен команда хорошо играла, показывала качественный футбол. Вышедшие игроки помогли победить.

Команда коллективно показала хороший футбол и усердно отработала весь матч. Показала то качество игры, которое мы бы хотели видеть. Может быть, это связано с тем, чем на игроков не было оказано никакого давления, вышли более раскованными.

– Вы практически всегда элегантно одеты, сегодня в спортивном костюме, а команда победила и показала классный футбол. Теперь всегда так будете ходить?

– Кубок и чемпионат – это два разных турнира. Если мы встретимся с вами на пресс-конференции после кубкового матча плей-офф, то увидите меня в элегантном костюме.

– На последней минуте Уткин выполнял штрафной. Что вы ему сказали?

– Он находился рядом с технической зоной. Но ничего такого не сказал ему. Он хороший игрок и прекрасный человек, – сказал Йоканович.