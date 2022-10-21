Сазонов о возможном увольнении Йокановича: «В «Динамо» таких разговоров не было, верим в тренера. Неудачный этап может быть у всех»

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Футболист «Динамо» заявил о доверии главному тренеру Славише Йокановичу.

На данный момент московский клуб занимает восьмое место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 20 очков в 13 матчах.

«Не знаю, кто говорил, что надо поменять Йокановича. В команде таких разговоров не было. Мы верим в тренера. У всех может быть неудачный этап», – сказал Саба Сазонов.

В 14-м туре «Динамо» сыграет с «Локомотивом».

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