«Роналду – легенда. Но его эго разрослось – он не принимает, что уже не тот игрок». Пети о форварде «МЮ»

отреагировал на поведение .

Португалец ранее демонстративно ушел в раздевалку на 90-й минуте матча с «Тоттенхэмом». За это его отстранили от тренировок с основой и оштрафовали.

«Криштиану – легенда спорта, он оставил свой след в жизни нескольких поколений. Но такое завершение карьеры не делает ему чести. Оглянувшись и проанализировав его возвращение в , можно увидеть, что некоторые его поступки неприемлемы на таком уровне.

Он утомляет всех: болельщиков, одноклубников. Они больше не хотят видеть его в раздевалке, потому что он отравляет все. У него исключительная карьера, мы согласны с этим, но его поведение так эгоистично!

Его пост в соцсетях... Тебе не нравится, что происходит с твоим клубом, ты больше не можешь терпеть своего тренера тен Хага, ты чувствуешь, что тебя не уважают за то, что ты сделал, но у тебя больше нет статуса!

Ты уже не тот игрок, тебя понизили, у тебя спад, но ты не принимаешь это, потому что твое эго так разрослось..... Говори правду!» – сказал бывший футболист сборной Франции в интервью RMC Sport.

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