«Мбаппе нужно повзрослеть. Он всех раздражает и ставит себя выше клуба». Пети о недовольстве Килиана позицией в «ПСЖ»

высказался о недовольстве своей позицией в «ПСЖ».

В прошлом месяце главный тренер парижан , говоря о роли француза на поле, назвал его «важной крепежной точкой» (pivot).

Мбаппе после этого заявил, что в сборной Франции у него больше свободы на поле, а после игры с на прошлой неделе (0:0) у себя в инстаграме высмеял слова тренера о «важной крепежной точкой», опубликовав ироничный хэштег.

«Да, я тоже читаю о том, что не выполнил обещания, но я хочу сказать: «Килиан, повзрослей, это жизнь». Каждый день одно и то же. Каждый день не выполняются какие-то обещания, и теперь из-за этого нужно перестать работать и начать во всем сомневаться? Конечно же нет.

Это жизнь, с таким сталкиваются все взрослые люди. Килиан, чем быстрее ты разберешься с самим собой, тем быстрее вся эта ситуация перестанет влиять на твою игру, на твои отношения с общественностью, а твои партнеры наконец обретут спокойствие.

Он раздражает всех каждый день. Делает из этого личную драму и даже ставит себя выше клуба. Обдумывал ли он все произошедшее за последние месяцы? Думал ли о повышении зарплаты, что сделало его самым высокооплачиваемым игроком мира?

Килиан, в «Монако» ты начинал совсем на другой позиции. В «ПСЖ» ты сначала играл справа, потом перешел на левый фланг. Теперь играешь в центре атаки. Но это не значит, что ты теперь парализован на поле. Игроки атаки двигаются между зонами.

Клуб выше любого игрока. Его заявления – неуважение к клубу и одноклубникам. Делая такие заявления, ты нападаешь на тренера и на некоторых игроков своей команды. И мне досадно видеть подобное», – сказал бывший хавбек сборной Франции.