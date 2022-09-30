Пети об интервью Мбаппе: «Пора остановиться. На месте Месси и компании мне бы это уже надоело»

Теги ПСЖ Лионель Месси Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Эммануэль Пети Килиан Мбаппе Футбол

Эммануэль Пети раскритиковал форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе за слова в прессе.

Несколько дней назад нападающий сказал: «В сборной Франции я играю по-другому, у меня гораздо больше свободы, чем в «ПСЖ».

«Все это крутится вокруг одного и того же игрока. Ему пора остановиться. Мбаппе умен, он же должен осознавать последствия своих слов. Существует эффект бумеранга. Скажи об этом своему тренеру лично.

Речь идет о команде, а он выносит это в публичное пространство. На месте Месси и компании мне бы это уже надоело.

Следующим шагом станет то, что Мбаппе спросят, какую команду он хотел бы видеть вокруг себя. Это будет следующий шаг», – сказал бывший игрок «Арсенала», «Барселоны» и сборной Франции в эфире RMC Sport.

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