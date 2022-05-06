«Гвардиола настолько одержим своими принципами, что не дает игрокам свободы на поле. Проблема в психологии». Пети о Пепе

назвал проблему в решающих матчах Лиги чемпионов.

Пепа вылетел от «Реала» в полуфинале, проиграв со счетом 5:6 по сумме двух матчей.

«На европейской арене мы видим, что у игровых принципов Гвардиолы есть определенные ограничения.

Проблема не в хорошей игре или наличии денег, она психологическая. Посмотрите, как они каждый раз выбывают из Лиги чемпионов. Гвардиола не может найти лекарство.

Он настолько одержим своими принципами игры, что забывает о том, что свобода игроков на поле тоже важна. Он хочет, чтобы люди говорили, что он великолепен. И Пеп прекрасен. Но нужно давать игрокам свободу, а Гвардиола не может этого делать», – сказал бывший игрок «Арсенала», «Барселоны» и сборной Франции.

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