считает, что вратарей недооценивают.

Голкипер также сожалеет, что вратари остаются незамеченными среди тех, кто голосует за присуждение футбольных наград. В борьбе за «Золотой мяч» Куртуа занял 7-е место, но выиграл приз имени Льва Яшина лучшему вратарю.

«В прошлом сезоне мы взяли Лигу чемпионов не только благодаря Винисиусу, Вальверде, Бензема или Родриго. Это еще и благодаря Куртуа.

Современный вратарь уже не просто спасает ворота. В «Реале» мне приходится начинать розыгрыши. Я первым пасом решаю, как мы организуем атаку или как нам выйти из-под прессинга соперника. Сегодня ты почти плеймейкер, вратари гораздо важнее, чем кажется.

Без хорошего вратаря не выиграть трофей. В случае с футбольными наградами об этом иногда забывают. Люди скорее голосуют за нападающего, который забивает голы, чем за голкипера. Жаль. Но мы будем продолжать показывать, что вратари важны.

Как только вратарь совершает небольшую ошибку, его уничтожают и говорят, что матч проигран из-за него. Иногда мы забываем, что форвард до этого, возможно, также упустил пять-шесть моментов», – сказал бельгиец в интервью L’Equipe.