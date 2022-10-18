Анчелотти о 7-м месте Куртуа: «Не удивлен. Сильнее удивило, что Кроос, Вальверде, Милитао, Алаба не в топ-30»

высказался о 7-м месте в голосовании за .

«Ну, конечно. Все внимание всегда приковано к нападающим, это опорная точка команды... Я никогда не был высоко в голосовании за эту награду.

Если говорить о Тибо, то я не был удивлен. Мы очень рады и за него, и за Карима.

Сильнее меня удивило то, что Кроос, Вальверде, Милитао, Алаба не попали в топ-30. Кто-то может подумать, что у меня в этом вопросе есть конфликт интересов. Да, это правда, он действительно есть», – сказал тренер .

Куртуа о «Золотом мяче» для вратаря: «Это невозможно. Выигрываешь Ла Лигу и ЛЧ, команда побеждает благодаря твоим сэйвам – а в итоге ты 7-й»