Перес о «Золотом мяче» для вратарей: «Все знают, что обладатель приза Яшина – лучший голкипер мира. Возможно, однажды он будет признан лучшим игроком»

Теги Реал Мадрид Лев Яшин Ла Лига Флорентино Перес Золотой мяч Тибо Куртуа Футбол

Флорентино Перес считает, что у вратарей есть шансы на получение «Золотого мяча».

– Сложно ли вратарю выиграть «Золотой мяч»?

– Нет, потому что сейчас вручается приз имени Яшина. Все знают, что он [обладатель премии] – лучший вратарь мира, и, возможно, однажды он будет признан лучшим игроком мира, – сказал президент «Реала».

Куртуа о «Золотом мяче» для вратаря: «Это невозможно. Выигрываешь Ла Лигу и ЛЧ, команда побеждает благодаря твоим сэйвам – а в итоге ты 7-й»

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