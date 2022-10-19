Перес о «Золотом мяче» для вратарей: «Все знают, что обладатель приза Яшина – лучший голкипер мира. Возможно, однажды он будет признан лучшим игроком»

считает, что у вратарей есть шансы на получение «Золотого мяча».

– Сложно ли вратарю выиграть ?

– Нет, потому что сейчас вручается приз имени Яшина. Все знают, что он [обладатель премии] – лучший вратарь мира, и, возможно, однажды он будет признан лучшим игроком мира, – сказал президент .

Куртуа о «Золотом мяче» для вратаря: «Это невозможно. Выигрываешь Ла Лигу и ЛЧ, команда побеждает благодаря твоим сэйвам – а в итоге ты 7-й»