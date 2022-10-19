Перес о «Золотом мяче» для вратарей: «Все знают, что обладатель приза Яшина – лучший голкипер мира. Возможно, однажды он будет признан лучшим игроком»
Флорентино Перес считает, что у вратарей есть шансы на получение «Золотого мяча».
– Сложно ли вратарю выиграть «Золотой мяч»?
– Нет, потому что сейчас вручается приз имени Яшина. Все знают, что он [обладатель премии] – лучший вратарь мира, и, возможно, однажды он будет признан лучшим игроком мира, – сказал президент «Реала».
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