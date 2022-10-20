Куртуа тренировался в общей группе «Реала» и может сыграть против «Севильи» в субботу

близок к возвращению на поле.

Вратарь провел тренировку в общей группе. Он может сыграть против «Севильи» в матче 11-го тура Ла Лиги. Игра состоится в субботу, 22 октября.

Напомним, 2 октября у голкипера мадридской команды был диагностирован ишиас – воспалительный процесс, который сопровождается сдавлением или раздражением седалищного нерва и сильными болевыми ощущениями в одной или обеих конечностях. Из-за этого бельгиец пропустил 6 матчей команды, в том числе игру с «Барселоной» (3:1).

В нынешнем сезоне Ла Лиги Куртуа провел 6 матчей и пропустил 6 голов. Его статистика – здесь.